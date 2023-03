Stiri pe aceeasi tema

- Guinness World Records a anunțat vineri ca Shakira a spulberat mai multe recorduri in topurile Spotify și Billboard, datorita colaborarii sale cu DJ-ul argentinian Bizarrap, potrivit rollingstone.com. Este vorba de 14 recorduri Guinness World Records. Printre ele se numara și cel cu „BZRP Music Sessions…

- In ziua de Dragobete, Shakira a lansat alaturi de Karol G, o cunoscuta cantareața și compozitoare columbiana, melodia „TQG”. Artistele și-au unit forțele și canta impreuna despre iubiții infideli.Piesa are, in doar doua ore de la lansarea ei pe Youtube, peste un milion și jumatate de vizualizari. Artistele…

- Shakira bate recordul de vizualizari pe Youtube cu o piesa despre fostul ei iubit, Gerard Pique. In 24 de ore, piesa Shakirei a strins peste 63 de milioane de vizualizari, ceea ce nu s-a mai intimplat cu nicio piesa latino pe YouTube. In acest moment, piesa a adunat peste 230 de milioane de vizualizari…

