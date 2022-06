Stiri pe aceeasi tema

- In contextul speculațiilor despre o presupusa ruptura intre Gerard Pique (35 de ani) și Shakira (45), tabloidul iberic ¡Hola! dezvaluie ca artista a suferit o criza de anxietate sambata trecuta, pe 28 mai. Relația dintre Shakira și fundașul Barcelonei se afla intr-un moment de cumpana. In presa spaniola…

- Presa spaniola vuiește dupa ce Shakira, celebra cantareața din Columbia, și Gerard Pique, starul de la Barcelona ar fi ajuns la finalul relației. Zilele trecute jurnaliștii scriau ca cei doi deja nu mai locuiesc impreuna. Fotbalistul s-ar fi mutat singur, dupa ce ar fi fost prins ca a inșelat-o pe artista.…

- Shakira (45 de ani), celebra cantareața din Columbia, și Gerard Pique (35 de ani) de la Barcelona ar fi pe punctul de a se desparți. „Sunt Pique și Shakira aproape de finalul relației?”, este un titlu din Marca. Jurnaliștii spanioli scriu ca fundașul central de la Barcelona s-a mutat singur pe fondul…

- Un spaniol a fost externat din spital dupa mai bine de doi ani in care a suferit de pe urma sechelelor provocate de Covid. Deși are 60 de ani, barbatul simte ca s-a nascut a doua oara și abia așteapta sa-și traiasca noua viața. Societatea medicilor de familie din Spania estimeaza ca un milion dintre…

- Shakira și Gerard Pique formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din showbizul internațional. Deși sunt impreuna de peste 11 ani și au doi baieți impreuna, cei doi indragostiți nu au ajuns pana acum in fața altarului și nici nu intenționeaza s-o faca prea curand.

- Shakira și Gerard Pique formeaza un cuplu de 11 ani și impreuna au doi copii. Deși traiesc o frumoasa poveste de dragoste din 2011, cei doi nu sunt casatoriți și nici nu au de gand sa faca acest pas. Fotbalistul spaniol, Gerard Pique, a spus care este motivul pentru care nu s-a casatorit cu Shakira.…

- Azi-noapte, pe DN 17C, polițiștii Compartimentului Rutier Nasaud au intervenit la un accident rutier, soldat cu ranirea a trei persoane. Coliziunea a avut loc intre localitațile Nasaud și Liviu Rebreanu și au fost implicate un autoturism condus de un tanar de 18 ani din Cepari și un altul condus de…

- Din nefericire, incendiul de la Trifesti care a avut loc pe 9 februarie a facut doua victime. A murit si a doua fetita care era internata in spital din cauza arsurilor. "Dragilor, in ciuda eforturilor facute de fiecare dintre noi si, in mod special de medicii din spital care au vegheat zi si noapte…