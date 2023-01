Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Național al Audiovizualului s-a pronunțat unanim, joi, 12 ianuarie 2022, in favoarea proiectului de lege depus in Parlament in toamna anului trecut ce prevede interzicerea oricarei forme de publicitate pentru cazinouri, jocuri de noroc și pariuri, a declarat Mircea Toma, membru CNA, pentru…

- Discutiile din coalitia de guvernare s-au axat pe problemele societatii romanesti, si nu pe rotativa guvernamentala, iar intelegerea in privinta acesteia se va respecta, a declarat miercuri vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR."In aceasta perioada toata lumea este preocupata de scenarii politice,…

- Inca un val de sinecuri la nivelul Guvernului, inclusiv 76 de posturi in strainatate: se organizeaza Agentia Romana pentru Investitii si Comert Exterior. Potrivit proiectului de hotarare de guvern, noua structura va fi finantata de Secretariatul General al Guvernului. Agentia era, legal, infiintata…

- Ruana Florina Ceausescu a fost numita, prin Decizia nr. 236 5.05.2020 emisa de premierul Ludovic Orban si publicata in Monitorul Oficial, in functia de vicepresedinte al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului.Prin Decizia 518 2022 din 2 noiembrie a.c., aceasta a fost eliberata din functie…

- Peste 4,4 milioane de pensionari ar putea sa primeasca in luna ianuarie un venit total 4.000 de lei, potrivit unei propuneri a PSD. Este vorba despre 95% din numarul total al pensionarilor. La inceputul acestui an, au primit doar cei care aveau o pensie mai mica de 1600 de lei pensia, iar cele doua…

- Amendament formulat in Camera Deputatilor pentru majorarea salariilor angajatilor Cancelariei prim-ministrului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a explicat miercuri amendamentul prin faptul ca acestia pierdusera anterior un spor de 15%. „La momentul in care Cancelaria prim-ministrului…

- Deputatul USR Alin Apostol a susținut ca PSD și PNL au marit „pe sest”, cu 15%, salariile angajatilor de la Cancelaria premierului Ciuca, prezentand un amendament despre care a spus ca „nu a fost analizat in prealabil”. In replica, purtatorul de cuvant al Guvernului a afirmat ca „nu vorbim de bani in…

- Pensionarii se pregatesc de noi proteste si chiar de o actiune in instanta impotriva statului, daca autoritatile nu maresc cat mai curand pensiile. Mai mult de jumatate dintre pensionari au pensii care nu le permit sa traiasca, a spus, astazi, Preda Nedelcu, presedintele Federatiei Nationale a Pensionarilor…