- Instanța belgiana a dat caștig de cauza Uniunii Europene in disputa legala cu compania farmaceutica AstraZeneca in ce privește livrarea dozelor de vaccin anti-Covid promisa. Conform Comisiei Europene, Curtea de la Bruxelles a a cerut AstraZeneca sa livreze de urgența 50 de milioane de doze pana la 27…

- "Suntem pe Lotul Aeroportul Targu Mures si Targu Mures, e un proiect care a inceput in teren anul trecut in iulie si se va finaliza anul acesta, 18 luni. Este un exemplu de proiect bine pregatit, cea mai mare parte, aproape pana la limita in care se poate face omeneste, a detaliilor de proiect rezolvate…

- Azi, 19 mai 2021, a fost semna cel de-al patrulea contract de executie lucrari pentru aductiunea Isvarna – Craiova. Firul II de aducțiune Isvarna – Craiova, va asigura apa potabila de munte pentru Craiova si alte 6 localitați din Dolj. Un nou contract de execuție lucrari s-a semnat astazi, 19 mai 2021,…

- Investiții de 500 de milioane de lei sunt in pericol de a fi blocate dupa ce primarul Bacaului a votat impotriva planului de administrare, in AGA de la Compania de Apa. In aceste condiții, membrii Consiliului de Administrație sunt revocați. Președintele CJ dezvaluie ca primarul Viziteu i-a transmis,…

- Orașul Alba Iulia intra in randul orașelor civilizate in ceea ce inseamna atat mobilitatea nepoluanta a locuitorilor, cat și opțiunea de transport ECO a turiștilor in orașul Marii Uniri. Peste 200 de trotinete electrice “Este atat un mijloc de transport ecologic, cat și un mod agreabil de petrecere…

- Ursula von der Leyen, sefa Comisiei Europene, a transmis joi seara ca AstraZeneca trebuie sa isi onoreze contractul privind livrarile de vaccin anti-Covid pe care l-a incheiat cu statele membre UE inainte de a exporta doze in alte tari. Citește și: Florin Cițu iși incalca una dintre marile promisiuni…

- Novavax amana semnarea unui contract de livrare a vaccinului sau imporiva Covid-19 in Europa din cauza problemelor de aprovizionare cu materii prime, a declaratm joi, un oficial al UE implicat in discutii, transmite Reuters. Citește și: Florin Cițu iși incalca una dintre marile promisiuni…

- Ryanair lanseaza o noua ruta pentru vacanța de vara, de pe Aeroportul Sibiu, spre Corfu, Grecia. Zborurile vor fi disponibile incepand cu luna iulie. Zborurile de pe Aeroportul Internațional Sibiu spre Corfu, operate de Ryanair, sunt disponibile din luna iulie, pentru zilele de marți și sambata,…