Stiri pe aceeasi tema

- S-au finalizat și recepționat lucrarile executate prin proiectul „Eficientizarea energetica a cladirilor publlice, Școala nr. 6 Vermești” din Comanești, o investiție finanțata prin Programul Operațional Regional (POR) și fonduri de la bugetul local. Valoarea totala este de peste 3,2 milioane de lei.…

- Bacauanii care și-au inchiriat proprietațile trebuie sa depuna la Fisc declarația unica. Potrivit Codului fiscal, obligația revine tuturor proprietarilor, indiferent daca inregistreaza sau nu contractele de inchiriere la Finanțe. Reamintim ca proprietarii de imobile nu mai sunt obligați sa inregistreze…

- Polițiștii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Bacau au retinut doi tineri banuiti de comiterea infratiunii de talharie calificata. La data de 15 aprilie a.c., politistii de investigatii criminale din Bacau insotiti de politistii Posturilor de Politie Filipeni, Hemeius si Filipesti…

- Pe Laura Hereș am cunoscut-o cu mulți ani in urma. Era sora unei colege de breasla. Pe atunci era eleva. Știu ca a terminat la Colegiul „Henri Coanda”. Dupa alți ani, Laura dezvoltase o afacere in Bacau, locul de joaca Lala Play. Nu cred ca lucrurile au stat chiar pe roze pentru ca Laura a […] Articolul…

- La o raportarea de astazi a Direcției de Sanatate Publica Bacau, rata incidenței cumulative (RIC) pe cazuistica COVID-19 a ajuns, in județul Bacau, la 1.30, fiind in creștere. La acest moment, cea mai mare rata de infecție este in localitațile Luizi-Calugara de 3.50, Targu Ocna de 2.75 și Hemeiuș de…

- Personalul din invatamant care si-a exprimat dorinta de a se vaccina impotriva noului coronavirus are la dispozitie, de miercuri, 24 februarie, centre dedicate in tot județul Bacau. Din invatamantul preșcolar, primar, gimnazial, liceal si universitar, au prioritate doar cadrele didactice, deci cei care…

- Lotul național de tineret pregatit de Relu Auraș va participa de azi la un turneu internațional in Serbia, pentru ca luna viitoare sa se antreneze alaturi de reprezentativa similara a Cubei, care va fi prezenta in Bacau intre 12 și 24 martie. Program incarcat pentru lotul național de box de tineret…