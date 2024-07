Stiri pe aceeasi tema

- De vreo doi ani, principalul artizan al haosului de la Aeroportul Otopeni, dar și al dezastrului financiar și managerial de la compania Tarom, este sforarul „Vuitton” al Transporturilor, secretarul de stat Bogdan Mindrescu. „Marile” performanțe a sforarului „Vuitton” de la Transporturi au fost omologate…

- Sforarul șef al Transporturilor, Bogdan Mindrescu, vrea sa schimbe, din nou, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București și sa impuna un nou director garantat și susținut de Anca Boagiu. PUTEREA a semnalat recent ca sforarul șef al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,…

- Alerta RO-Alert in Tulcea din cauza conflictului din Ucraina: Autoritațile avertizeaza locuitorii de la granița cu privire la posibile caderi de obiecte. Zonele afectate includ Jijila, Grindu, Vacareni, Luncavița, Isaccea, Niculițel, Somova, Tulcea, Ceatalchioi, Nufaru, Frecaței, Hamcearca, Maliuc,…

- Deși Romania este printre țarile in care autoritațile par sa fie preocupate de refacerea populațiilor de sturioni din Dunare, in ultimii 19 ani fiind lansați in apele Dunarii peste 650.000 de pui de sturioni, Romania este și campioana la braconajul la sturion. La Stația de Monitorizare a speciilor migratoare…

- Pentru sforarul șef al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, secretarul de stat Bogdan Mindrescu, Registrul Auto Roman (RAR) a devenit propria sa firma de unde toaca ce iși dorește. Sforarul șef al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, secretarul de stat Bogdan Mindrescu taie și…

- Porturile maritime de la Dunare, de la Sulina, Tulcea, Isaccea, Galați și Braila, au fost incluse in Planul de acțiune „Europa ESPO” a Comisiei Europene, prin care vor fi alocate peste 80 de miliarde de euro pentru investiții in modernizarea instalațiilor și infrastructurii portuare, trecerea la energia…

- Baronul PSD Horia Teodorescu candideaza pentru al patrulea mandat de președinte al Consiliului Județean Tulcea, dar nici pana astazi nu a clarificat evenimentul tragic in care a fost implicat in anii 2000, soldat cu moartea unui om. Prin anii 2000, Horia Teodorescu era un politician marunt al PSD-ului…

- La ora la care citiți aceste rinduri ar trebui sa mai fiu in Zona Libera de la Sulina, pe un maidan pe care a fost impins un festival dedicat celebrului oraș. Probabil ca Vița de Vie și Loredana Groza și ceilalți care au cintat și-ar fi terminat concertele și eu aș fi ramas pe ginduri. Dar am zis…