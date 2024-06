Sfinții Petru și Pavel, sărbătoriți pe 29 iunie. Cea mai puternică rugăciunea de rostit în ziua în care se deschid Cerurile Creștin-ortodocșii ii celebreaza astazi pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Peste jumatate de milion de romani iși sarbatoresc onomastica, iar ziua este marcata de o serie de tradiții și obiceiuri menite sa-i protejeze pe credincioși. Sfinții Petru și Pavel sunt considerați doua dintre cele mai importante figuri in creștinismul ortodox. Sunt sarbatoriți impreuna pe 29 […] The post Sfinții Petru și Pavel, sarbatoriți pe 29 iunie. Cea mai puternica rugaciunea de rostit in ziua in care se deschid Cerurile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

In fiecare an, Sfinții Petru și Pavel sunt sarbatoriți pe 29 iunie, fiind doua dintre cele mai mari figuri ale ortodoxiei. Sarbatoarea lor este un moment de reflecție, rugaciune și celebrare a credinței. Exista numeroase tradiții și obiceiuri asociate cu aceasta zi, fiecare avand semnificații profunde…

