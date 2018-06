Stiri pe aceeasi tema

- Pe 29 iunie, zi in care se sarbatoresc Sfintii Petru si Pavel, mai multi romani primesc mesaje de felicitari, de onomastica. Ca sa nu uitati vreun prieten sau coleg care isi serbeaza ziua numelui, va reamintim cui ati putea sa le transmiteti ganduri bune. Cei care poarta numele de Petru, Petre, Petrica,…

- Gabriela Firea (45 de ani) e din nou in mediul online. La nici o zi de la momentul in care si-a inchis pagina de Facebook din cauza miilor de comentarii care o criticau pentru momentul penibil de pe Arena Nationala, Primarul Capitalei si-a reconsiderat pozitia. Si nu oricum! A sters toate comentariile…

- MESAJE DE 1 IUNIE 2018: La Multi ani, copil frumos si bun! Sa ai o viata plina de bucurii, norocul sa te insoteasca, iar ghinionul sa te ocoleasca! Toate visele sa ti se indeplineasca! Astazi nu este o zi oarecare. Este ziua in care tu, copilul meu drag si scump, mi-ai schimbat viata pentru…

- Mesaje de Sfantul Gheorghe pentru familie La multi ani si fie ca Sfantul Gheorghe sa te calauzeasca mereu! „In zi de mare sarbatoare a Ortodoxiei, pentru ca porti numele Sfantului Mare Mucenic Gheorghe, iti urez multa sanatate si fericire!” „Draga George, de ziua numelui tau iti dorim…

- Cu aceasta ocazie, poti trimite un gand frumos si o urare de bine prietenilor, rudelor, colegilor, cunostintelor tale care poarta numele Sfantului Gheorghe. Iata mai jos cateva mesaje cu urari si felicitari de Sf. Gheorghe ce pot fi trimise celor dragi ce-si serbeaza ziua onomastica:…

- MESAJE SFANTUL GHEORGHE 2018. In fiecare an, pe 23 aprilie, crestinii il sarbatoresc pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruinta. Peste 900.000 de romani, care poarta numele de Gheorghe, Gheorghita, George sau Georgeta si alte nume derivate isi serbeaza ziua numelui in aceasta data. Cu …

- Crestinii il sarbatoresc pe 23 aprilie pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruinta.Peste 900.000 de romani, care poarta numele de Gheorghe, Gheorghita, Georgiana, George sau Georgeta si alte nume derivate isi serbeaza ziua numelui in aceasta data.

- Cele mai frumoase MESAJE, URARI și FELICITARI de Sfantul Gheorghe pe care le poti transmite celor care isi sarbatoresc onomastica | albaiuliainfo.ro Mesaje de Sfantul Gheorghe . URARI de „La multi ani” de Sfantul Gheorghe, FELICITARI si SMS-uri de Sfantul Gheorghe haioase și amuzante pentru cei care…