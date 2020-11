Sfinții Mihail și Gavril, sărbătoriți astăzi. Cine sunt și care sunt obiceiurile din această zi Creștinii ii sarbatoresc astazi pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Peste un milion de romani iși serbeaza, azi, ziua de nume, insa puțini știu cine au fost Sfinții Mihail și Gavril și ce obiceiuri și tradiții sunt in aceasta zi. In fiecare an de 8 noiembrie Biserica serbeaza tot „soborul” Sfinților Ingeri laolalta. Ziua aceasta a inceput a se serba de prin veacul al V-lea. Cine au fost Sfinții Mihail și Gavriil Arhanghelul Mihail este cel care, inainte de crearea lumii, s-a luptat cu Lucifer și cu ingerii lui razvratiți, izgonindu-i pentru totdeauna din cer. Despre acest inger se spune ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

