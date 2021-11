Sfinții Mihail și Gavril 2021. Mesaje și urări deosebite de la mulți ani pentru toți românii care poartă aceste nume sfinte Luni, 8 noiembrie ii sarbatorim pe Sfinții Mihail și Gavril 2021. Astazi romanii care le poarta numele celor doi sfinți iși sarbatoresc ziua de nume. Iata cateva mesaje și urari deosebite de la mulți ani pentru toți romanii care poarta aceste nume sfinte. Sfinții Mihail și Gavril 2021. Printre numele a caror zi onomastica este astazi, 8 noiembrie, de Mihail și Gavril se numara: Mihail, Gavril, Mihai, Mihaela, Michi, Misa, Mihaita, Misu, Mihnea, Mihaila, Mihalache, Mihalcea, Mihu, Gabriel, Gabriela, Gabi, Gabița, Gavriil, Gavrila. Daca ești in lipsa de idei și nu știi ce ganduri sa le transmiți… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 1,5 milioane de romani isi sarbatoresc onomastica, luni, de Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil. Potrivit Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, este vorba despre de 1.447.117 de persoane, dintre care 630.814 femei si 816.303 barbati care poarta numele de Gabriel/Gabriela…

- Almost 1.5 million Romanians celebrate their name day, on Monday, on the occasion of the Holy Archangels Michael and Gabriel Day. According to the Directorate for the Registration of Persons and the Administration of Databases, there are 1,447,117 persons, out of whom 630,814 women and 816,303 men…

- In fiecare an, pe data de 8 noiembrie, potrivit Calendarului Creștin Ortodox, creștinii ortodocși ii sarbatoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Peste 1,3 milioane de romani isi serbeaza, ziua numelui, cu aceasta ocazie. Iata cateva idei de mesaje și felicitari deosebite de la mulți ani de sfinții…

- Pe 8 noiembrie, in fiecare an, este marele praznic al Sfinților Arhangheli Mihail si Gavriil, numiți in tradiția romaneasca și Sfinții Voievozi ai oștirilor cerești. Spre deosebire de toti ceilalti ingeri, arhanghelii poarta, pe langa aripi si sabii, iar in plus, Arhanghelul Gavriil poarta cheile Raiului.…

- In fiecare an, in data de 8 noiembrie, crestinii ii sarbatoresc pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, conducatorii cetelor de ingeri. Cei doi arhangheli purtatori de sabie ca simbol al biruintei sunt, potrivit credintei ortodoxe, calauzele sufletelor in drumul lor spre Rai, anunța Mediafax.…

- MESAJE de Sfantul MIHAIL și GAVRIL 2021. Urari, felicitari și SMS pe care le poți trimite sarbatoriților MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL 2021 * Felicitari, mesaje și urari de Sfinții Mihail și Gavril * Cele mai frumoase MESAJE și SMS pentru Mihai, Mihaela, Gavril, Gabriel, Gabriela Cei care poarta numele…

- Pe 8 noiembrie 2021, creștinii ii praznuiesc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Sarbatoarea este una foarte importanta și azi, romanii țin mai multe tradiții și obiceiuri din batrani. Iata ce superstiții exista de Sfantul Mihai și Sfantul Gavril, cand cei care poata numele Mihaela, Mihai, Gabriela,…

- SMS-uri și mesaje de Sfintii Mihail și Gavriil 2021 – Urari și felicitari de „La multi ani” pentru cei care iși serbeaza onomastica | albaiuliainfo.ro Peste 1,3 milioane de romani isi serbeaza, pe 8 noiembrie, ziua numelui, cu ocazia sarbatoririi Sinfitilor Mihail si Gavriil. In aceasta zi, cu totii…