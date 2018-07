Sfinții de la Agapia Pe 21 iulie, creștinii ortodocși ii praznuiesc pe Sfinții Cuvioși Rafail si Partenie de la Agapia. Sf. Rafael s-a nascut in anul 1560, in satul Bursucani, comuna Balabanești din Galați. Incepand cu secolul al XVI-lea, mulți sihaștri s-au retras in ”codrii Adamului”, viețuind in asceza și neincetata rugaciune. Urmand probabil acestor nevoitori, Sf. Rafail a luat și el drumul manastirii, oprindu-se in padurile dese de la Agapia din Deal, cu aproximație intre anii 1580-1585. A fost recunoscut ca sfant inca din secolul al XVII-lea, mai ales in Moldova. Documente atesta ca insuși Sf. Ierarh Dosoftei,… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol: mesagerulneamt.ro

