- Sfinții Constantin și Elena. FELICITARI, URARI și MESAJE de Constantin și Elena pentru cei care iși sarbatoresc onomastica | zlatnainfo.ro Mesaje de Sf Constantin și Elena pentru familie și prieteni -Iti doresc sa ai parte de o zi de nume minunata si sa stii ca esti si vei fi mereu iubit/a de toti prietenii…

- Ziarul Unirea Mesaje de Sfinții Constantin și Elena. FELICITARI și URARI pentru cei care iși sarbatoresc onomastica Sfinții Constantin și Elena • Mesaje de Sfinții Constantin și Elena. FELICITARI și URARI pentru cei care iși sarbatoresc onomastica Mesajele de Sfinții Constantin și Elena, felicitari…

- Sfinții Constantin și Elena 2020. Pe 21 mai 2020 aproximativ doua milioane de romani iși sarbatoresc onomastica. Nume precum Constantin, Elena, dar și derivatele lor - Ileana, Lenuța, Nuți, Costel, Costica, Constanța, Constantina, Costin sunt sarbatorite pe 21 mai 2020

- Ziarul Unirea MESAJE de Sfantul Gheorghe: URARI și FELICITARI pentru cei dragi care iși sarbatoresc onomastica MESAJE de Sfantul Gheorghe: URARI și FELICITARI de Sf Gheorghe pentru cei dragi care iși sarbatoresc onomastica Creștinii il sarbatoresc in acest an pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe in data…

- Crestinii ortodocsi si greco-catolici sarbatoresc astazi Floriile. Aceasta zi aminteste de intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de oameni cu ramuri de finic. In conditiile in care in tara este stare de urgenta, impusa pentru a combate raspandirea noului coronavirus,…

- In fiecare an de Florii, peste 1,4 milioane de romani isi celebreaza onomastica. Duminica Floriilor este cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, deschizand ciclul sarbatorilor pascale la ortodocsi. Cei mai multi romani cu nume de floare poarta numele Florin – 336.793, Viorel – 145.673 si…

- Creștinii ortodocsi praznuiesc in 12 aprilie, Floriile sau Duminica Stalparilor. I se mai spune și Duminica Patimilor și este cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim si sarbatorindu-i, totodata, pe cei cu nume de flori. Duminica Floriilor sau…

- Buna Vestire sau Blagovestenia, ziua in care Fecioara Maria a primit vestea ca-l va naste pe Iisus, este sarbatorita miercuri, 25 martie, fiind prima din postul Pastelui in care este dezlegare la peste, dar si ziua in care, potrivit traditiei, oamenii nu trebuie sa se certe, pentru a nu avea necazuri…