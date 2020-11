Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Secretul lumânărilor aprinse în această zi: de ce o facem Calendarul ortodox arata ca azi, 8 noiembrie, ii sarbatorim Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Care este secretul lumanarilor aprinse in aceasta zi și care a fost viața celor doi sfinți pe care ii praznuim? Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, sarbatoriți pe 8 noiembrie Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril se praznuiesc pe data de 8 noiembrie, […] The post Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Secretul lumanarilor aprinse in aceasta zi: de ce o facem appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

- Pe 8 noiembrie crestinii ortodocși din intreaga lume ii sarbatoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, cei care conduceau cetele ingerilor, fiind considerați și pazitorii oamenilor de la nastere, pana la moarte si calauze ale sufletelor, in drumul acestora spre rai. Biserica nu ii praznuiește…

- Ziarul Unirea 8 noiembrie: Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, cei mai importanți ingeri ai bisericii Ortodoxe romane. Traditii si obiceiuri din aceasta zi 8 noiembrie: Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, cei mai importanți ingeri ai bisericii Ortodoxe romane. Traditii si obiceiuri din aceasta zi…

- Pe 8 noiembrie este sarbatoarea Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil. Se spune ca sunt conducatorii ostilor de ingeri și sunt reprezentati purtand sabii, ca simbol al biruintei, fiind calauze ale sufletelor in drumul acestora spre rai. Vezi MESAJE de Sfintii Arhangheli MIHAIL și GAVRIL 2020. Felicitari…

