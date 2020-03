Sfinţii 40 de Mucenici. Rugăciune puternică de rostit pe 9 martie. Tradiţii şi obiceiuri Rugaciune puternica de spus in ziua stintilor 40 de Mucenici O, voi, care va bucurati de cinstirea intregii Biserici, care ati dobandit de la Dumnezeu darul facerii de minuni prin moastele voastre, fiti ocrotitorii nostri, ai celor ce va cinstim pomenirea.

Rugati-va pentru noi, fericitilor Mucenici, ca sa dobandim tarie in lupta cu patimile, rabdare in indurarea necazurilor, credinta nestramutata in fagaduintele Domnului, smerenie adevarata si mantuirea sufletelor noastre. Nu ne lasati pe noi sa cadem fara de ridicare in adancul desertaciunii acestei lumi, nu ne lasati sa ni se impietreasca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

