- Sarbatoarea Intrarii in Ierusalim a Domnului și Mantuitorului nostru Iisus Hristos este numita in popor și Floriile, de la florile pe care mulțimile și copiii le purtau in mana, aclamand intrarea in Ierusalim a Domnului și Mantuitorului nostru Iisus Hristos, ca Domn și Imparat. Primul ințeles al Intrarii…

- Sambata lui Lazar este sambata de dinainte de Duminica Floriilor – Intrarea Domnului in Ierusalim. In aceasta zi, Biserica face pomenirea invierii lui Lazar de catre Domnul Iisus Hristos, infaptuita in Betania. Evanghelistul Ioan relateaza ca, in ajunul intrarii Sale in Ierusalim, cu cateva zile…

- Sa curatim interiorul potirului, care este sufletul nostru, inima noastra, mintea noastra. Daca vei curati potirul pe dinauntru va fi curat si pe dinafara, omule. Prefacutule, nu-l spala pe dinafara si inauntru sa-l lasi necuratit. Ochii lui Dumnezeu le vad pe toate. Pe oameni ii vom pacali, vom arata…

- „Nu numai cu paine va trai omul…” (Matei 4:4) Despre ce fel de paine este vorba aici? Despre doua feluri de paine: paine materiala si paine duhovniceasca, caci nu putem castiga nici una dintre acestea fara harul si milostivirea lui Dumnezeu. Care este a patra cerere din rugaciunea domneasca? Painea…

- “Dumnezeul milei, al indurarilor si al iubirii de oameni” se gaseste fata in fata cu “Dreptul si nemitarnicul Judecator”. “Și precum este randuit oamenilor o data sa moara, iar dupa aceea sa fie judecata..” (Evrei 9, 27) “Dreptatea este si ea doar una din razele iubirii Sale” De aceea si psalmistul…

- Viața noastra este ca un text dintr-o alta limba, careia ii ințelegi sensul și rostul dupa ce cu dictionarul in fața ai tradus toate cuvintele textului și le-ai pus cap la cap. Iar ca sa ințelegi lucrul acesta, trebuie sa știi sa joci Lego cu Dumnezeu. Toate le-a facut Dumnezeu cu un scop, iar […]…

- Un preot cu bune intenții s-a trezit amendat de un echipaj de jandarmi care a confundat Raiul cu Iadul. Parintele iși conducea copiii la tren cand, in Piața Garii din Cluj-Napoca a fost oprit de doi jandarmi, aflați in patrulare, pentru ca nu purta masca, informeaza in exclusivitate Ziarul FACLIA de…

- Ceea ce se numeste „nebunia” pentru Hristos se defineste in raport cu ceea ce se numeste „intelepciunea” lumii, caci ceea ce pare nebunie (crestina) pentru ratiunea lipsita de credinta, este de fapt intelepciunea data de Dumnezeu oamenilor prin Iisus Hristos. Un sfant “nebun pentru Hristos” nu este…