- Duminica Cincizecimii sau a Pogorarii Sfantului Duh, numita in popor si Duminica mare, este sarbatoarea anuala a pogorarii Sfantului Duh peste Sfintii Apostoli, eveniment pe care ni-l istorisesc si cu care se incheie descoperirea fata de lume si de creatie a lui Dumnezeu, Cel in treime, transmite CrestinOrtodox.ro.…

- Mitropolitul Irineu le-a transmis un mesaj de incurajare și mangaiere romanilor, mai ales celor afectați de consecințele pandemiei. Le-a cerut sa se roage și sa profite de izolare pentru a pregati o schimbare in viața lor, le-a transmis ca se roaga pentru ei și le-a reamintit ca Invierea Mantuitorului…

- Decizia autoritaților de a implica polițiștii și jandarmii in imparțirea prescurilor in spitale și in zonele aflate in carantina a starnit numeroase discuții in mediul online, iar printre cei care au reacționat se numara și Simona Gherghe.

- Prezentatoare de televiziune Simona Gherghe a reactionat dupa ce ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, marti, ca patrule de politie vor duce prescuri in spitale si in zonele aflate in carantina.

- Marcel Vela a anuntat ca Ministerul de Interne va veni in sprijinul Patriarhiei Romane pentru a distribui prescura de Paste si Sfanta lumina in noaptea de Inviere. "Painea binecuvantata, in forma de mici prescuri, stropita cu aghiazma si vin, numita Pasti, sfintita anul acesta in Joia Mare,…

- Ziarul Unirea BOR va respecta noile restrictii anuntate de Arafat: ”Credinta in Dumnezeu este si antidotul ideal la virusul fricii” Biserica Ortodoxa va respecta noile restrictii impuse de autoritati, inclusiv limitarea adunarilor publice la 100 de persoane, afirma purtatorul de cuvant al Patriarhiei…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, afirma ca Biserica Ortodoxa va respecta noile restrictii impuse de autoritati, inclusiv limitarea adunarilor publice la 100 de persoane. Biserica insasi ia propriile masuri pentru prevenirea raspandirii coronavirusului, in timp ce credinta…