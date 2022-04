Stiri pe aceeasi tema

- Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, sambata seara, de Superiorul Asezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, si va fi oferita delegatilor eparhiilor prezenti la Aeroportul International Henri Coanda.

- Tradiția aducerii Luminii Sfinte de o delegație a Patriarhiei Romane direct din Ierusalim și distribuirea ei prin Eparhii in bisericile din intreaga țara in noaptea de Inviere a fost instituita de Preafericitul Parinte Patriarh Daniel in 2008. Astfel este al 14-lea an al acestei tradiții care nu a fost…

- Și in acest an, Sfanta Lumina de la Ierusalim va fi adusa in Romania in sambata dinaintea sarbatorii Invierii Domnului, dupa cum se arata intr-un comunicat al Patriarhiei Romane. Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, in seara zilei de sambata, 23 aprilie 2022, de parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie,…

- Paste 2022: Cand ajunge in Romania Lumina Sfanta de la Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, in Romania, sambata seara, de Superiorul Asezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie. Lumina va fi oferita delegatilor…

- Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, in seara zilei de sambata, de Superiorul Asezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, si va fi oferita delegatilor eparhiilor prezenti la Aeroportul International Otopeni.Centrele eparhiale, prin protopopiate,…

- Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, in seara zilei de sambata, 23 aprilie 2022, de parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, Superiorul Așezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, si va fi oferita, ca intotdeauna, delegatilor eparhiilor Patriarhiei Romane prezenți la Aeroportul International…

- Patriarhia Ierusalimului și autoritațile israeliene pregatesc deja ceremonia de primire a Sfintei Lumini din Sambata Mare. Reprezentantul Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, Arhimandritul Teofil Anastasoaie, este cel care va fi prezent la Mormantul Domnului și va aduce apoi, la București, Sfanta…

- Dupa o pauza de doi ani din cauza pandemiei, Patriarhia Romana și Arhiepiscopia Bucureștilor vor organiza in București Pelerinajul de Florii, sambata, 16 aprilie 2022, in ajunul marii sarbatori a Intrarii Domnului in Ierusalim, anunța Biroul de Presa al Patriarhiei Romane.