Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca liderul PSD Liviu Dragnea nu l-a consultat inainte de a anunta relocarea Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Potrivit Constitutiei, seful statului este titularul politicii externe. Surse politice au declarat pentru Adevarul ca premierul Viorica…

- Premierul român Viorica Dancila a prezentat Guvernului un proiect de rezolutie în vederea mutarii Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, iar ministrii urmeaza sa se pronunte asupra textului, în urma unei vizite la

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sustine ca nu a fost informat sau consultat cu privire la intentia Guvernului Romaniei de lansare a procesului de relocare a Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Reactia, dupa ce Liviu Dragnea a facut anuntul.

- Primii jurnalisti care au reactionat la anuntul lui Liviu Dragnea au fost cei din Israel. „Sfidand politica UE, Romania avanseaza propunerea de a-si muta ambasada la Ierusalim”, titreaza cotidianul Haaretz.

- Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim, a anuntat joi presedintele PSD, Liviu Dragnea.

- Șeful PSD Liviu Dragnea a anunțat la Antena 3 ca Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei Romaniei din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim. Dragnea spune ca Romania este al doilea stat care face acest anunț dupa Statele Unite ale…

- Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim, a anuntat joi presedintele PSD, Liviu Dragnea la Antena3.

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a anuntat prioritatile partidului in domeniul relatiilor externe ale Romaniei. In discursul sustinut la Congresul PSD, Dragnea a amintit ca altii "se lauda" in vizitele externe cu alocarea a 2% pentru Aparare, desi PSD a luat aceasta masura."Noi am decis alocarea…