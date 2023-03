Stiri pe aceeasi tema

- Joi seara s-au jucat partidele retur din optimile Europa League și Conference League, stabilindu-se echipele calificate in fazele finale ale cupelor europene. Miercuri a fost definitivata... The post Sferturile UEFA, Champions League, Europa League și Conference League, vor fi stabilite astazi. Care…

- S-au aflat care sunt echipele calificate in sferturile Europa League, dar si in sferturile Conference League. Tragerea la sorti va avea loc vineri, de la ora 12, iar ulterior se vor afla si sferturile din UEFA Champions League, la ora 13:00. Juventus si Manchester United si-au respectat statutul de…

- Azi s-au jucat partidele retur din optimile Europa League și Conference League, stabilindu-se echipele calificate in fazele finale ale cupelor europene. Miercuri a fost definitivata lista celor 8 cluburi calificate in sferturile UEFA Champions League, iar azi s-au stabilit formațiile din sferturile…

- Cele 8 echipe calificate in sferturile Champions League! In urmatoarea etapa a competiției vor merge: Manchester City, Benfica, Real Madrid, AC Milan, Napoli, Chelsea, Inter și Bayern. Astazi s-au aflat numele ultimelor doua echipe calificate in sferturi: Real Madrid și Napoli. Real Madrid a invins-o…

- Miercuri, 8 martie, s-au disputat alte doua meciuri din manșa secunda a „optimilor" UEFA Champions League: Tottenham Hotspur – AC Milan 0-0 (in prima manșa 0-1) și Bayern Munchen – Paris Saint-Germain 2-0 (FOTO, cu primul gol, din minutul 61, marcat de Eric Maxim Choupo-Moting; in tur 1-0). AC Milan…

- Benfica si Chelsea sunt primele echipe calificate in „sferturile” UEFA Champions League. Portughezii au dat recital cu Club Brugge pe Da Luz si au obtinut o victorie spectaculoasa. Invinsa in tur de Borussia Dortmund, echipa antrenata de Graham Potter a intors rezultatul pe Stamford Bridge si continua…

- Tragerea la sorți pentru stabilirea „optimilor” de finala din Europa League are loc astazi, de la ora 13:00. Ceremonia poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. S-au calificat in optimile Europa League: Sporting, Bayer Leverkusen, Juventus, Sevilla, AS Roma, Manchester United, Șahtior Donețk…

- Tabloul celor opt echipe calificate in sferturile de finala ale Campionatului Mondial din Polonia si Suedia este complet, in urma partidelor disputate, luni seara, in grupele principale III si IV, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…