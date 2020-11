Stiri pe aceeasi tema

- Roberto De Zerbi (41 de ani), fostul jucator al celor de la CFR Cluj și actualul antrenor al lui Sassuolo, este tehnicianul momentului in Italia in acest sezon. Echipa la care evolueaza Vlad Chiricheș (31 de ani) a fost timp de cateva ore prima pozitie, pana la victoria obținuta de AC Milan. Sassuolo…

- Vlad Chiriches, fundasul roman al echipei Sassuolo, are o problema la gamba stanga si este incert pentru meciul de vineri cu Sassuolo, primul din etapa a 7-a a Serie A, scrie joi presa italiana. Chiriches a acuzat o problema musculara spre finalul meciului castigat duminica pe terenul…

- Raul Șteau (19 ani) a fost inclus de Roberto De Zerbi in lotul pentru Napoli - Sassuolo. Sassuolo, AC Milan și Juventus sunt singurele formații neinvinse din Serie A. Antrenorul Roberto de Zerbi are o misiune dificila in tentativa de a pastra acest record. Se deplaseaza la Napoli, fara o mulțime de…

- ​Juventus a obținut doar un punct din meciul cu Hellas Verona, campioana Italiei încheind 1-1 partida disputata pe propria arena. Disputa a facut parte din etapa cu numarul 5 din Serie A. Oaspetii au deschis scorul prin Favilli, în minutul 60, în timp ce pentru Juve a marcat…

- Razvan Marin (24 de ani) a fost integralist in victoria lui Cagliari cu Torino, scor 3-2. Meciul de pe stadionul „Olimpico” din Torino a fost primul ca integralist la Cagliari pentru mijlocașul roman. Marin a inceput ca titular toate meciurile din Serie A disputate de Cagliari de la venirea sa (1-1…

- Vlad Chiricheș și Valentin Mihaila, izolați de purtatorii virusului. Toljan e asimptomatic la Sassuolo, iar la Parma s-au descoperit patru bolnavi, doar unul cu simptome. Inca doi romani traiesc cu amenințarea coronavirusului in Serie A. Dupa ce Ionuț Radu s-a izolat la Inter, aflandu-se printre cei…

- Vlad Chiricheș (30 de ani), capitanul naționalei Romaniei, a parasit terenul accidentat in minutul 34 al partidei dintre Sassuolo și Crotone. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, 8 octombrie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV;Daca va trece de Islanda, Romania va infrunta…

- Ionuț Radu, portarul in varsta de 23 de ani, revenit la Inter dupa ce a fost imprumutat trei sezoane, a jucat in repriza secunda la 5-0 in amicalul cu Lugano. Pe 14 mai 2016, in ultima etapa din Serie A, Ionuț Radu a debutat oficial la Inter, inlocuindu-l pe Carrizo la 1-3 cu Sassuolo. Nu a primit niciun…