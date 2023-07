Sfera din Las Vegas, clădirea care a uimit planeta Sfera, o imensa structura sferica situata in inima Las Vegasului, a impresionat cu spectacolul sau de 1,2 milioane de LED-uri aprinse. In timpul primului sau test, s-au proiectat animații impresionante, inclusiv artificii, steagul american, Luna și chiar un glob ocular uriaș, toate emanand din panoul sau de 580.000 de metri patrați. Structura are o inalțime de 111 metri și o lațime de 157 de metri, iar in interiorul acesteia se afla un amfiteatru de 18.000 de locuri cu cel mai mare ecran LED, care se “infasoara” in jurul spectatorilor. Suprafata constructiei este acoperita cu 1,2 milioane de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

