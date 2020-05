Sfaturile unui preot: Cum să treci mai ușor peste necazuri Probabil ca nu este om in aceasta lume care sa nu fi avut un necaz oarecare. Parintele Nicolae Ciobanu a explicat cum trebuie sa procedam cind in viața noastra apar greutațile. Este adevarat ca necazurile sunt crunte, dar ceea ce trebuie sa știm și ceea ce trebuie sa conștientizam este ca ele nu Il au pe Dumnezeu cauza. In nici un fel nu trebuie sa consideram ca Dumnezeu este cauza necazurilor noa Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

