Sfaturile unui preot: Cum ne pregătim corect pentru spovedanie. Modul în care se face lista cu păcate E aflam in postul Craciunului, iar romanii care au postit pana in prezent se pregatesc sa se duca la spovedit, pentru a putea fi impartașiți. Un preot a povestit cum ar trebui sa facem marturisirile și cum ar trebui sa arate lista pe care trebuie sa o facem cand mergem la duhovnic. “Eu, inainte sa ma spovedesc, ma pregatesc. Orice act sfant trebuie pregatit dinainte. Mereu cu o seara inainte, poate cu doua, notez pe coala, ma gandesc de la ultima spovedanie ce am facut pana la zi. Pacate cu cuvantul Ca sa ne fie usor, impartim pacatele in cele trei mari categorii: pacate cu cuvantul – ma gandesc… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

