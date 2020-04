Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Cehiei, Milos Zeman, a declarat ca granița țarii ar trebui sa ramana inchisa pentru un an pentru a preveni un val al cazurilor de coronavirus. Declarația liderului a fost facut in contextul in care Cehia a inceput luni prima etapa a relaxarii carantinei impusa in lupta impotriva pandemiei…

- Cei 7 copii infectați cu SARS-CoV-2 au varste cuprinse intre 4 și 16 ani care provin din familii din județul Sibiu, iar conducerea Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu a decis sa efectueze testarile in laboratoriu propriu. “In laboratorul de biologie moleculara din cadrul Spitalului Clinic de Pediatrie…

- Pandemia de Coronavirus va provoca recesiune in toate economiile avansate ale lumii, in acest an, potrivit unei analize a bancii de investiții Berenberg, citate de CNBC. ”Cel puțin pentru perioada martie-mai, datele economice vor arata o contracție nemaiintalnita in vremuri de pace. Pentru acest an,…

- Alte doua persoane au murit din cauza infectarii cu coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Bilanul ajunge la 42 de morți. Deces 41 Femeie, 75 ani, jud. Hunedoara. In data de 24.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase…

- Cresterea numarului de cazuri importate de coronavirus in China sporeste riscul ca tara sa treaca printr-un al doilea val de contagieri, a declarat duminica Mi Feng, purtator de cuvant al Comisiei Nationale de Sanatate, informeaza Reuters. “China a inregistrat deja un total de 693 de cazuri provenite…

- Continua campania uriașa de igienizare demarata de Primaria Sectorului 4 inca din 20 martie. Sunt dezinfectate toate strazile, trotuarele, aleile dintre blocuri, locurile de joaca, scarile blocurilor și chiar balustradele. “350 de oameni, 60 de autoutilitare, 70 de atomizoare, peste 10 tone de dezinfectant…

- Mai multe spitale din Romania s-au transformat deja in adevarate focare de infecție cu SARS-CoV-2, motiv pentru care activitatea in cel puțin doua astfel de unitați a fost suspendata. Ministerul sanatații a anunțat, luni, ca spitalul Județean Suceava este inchis pentru dezinfecție, urmand sa fie transformat…

- Ministrul interimar de interne, Marcel Vela, a inițiat un proiect de modificare a Regulamentului centrelor de reținere și arestare preventiva, astfel incat medicul sa decida cum este transportata o persoana din arest. Vela a anunțat, joi, la audierile in comisiile parlamentare pentru desemnarea in Guvernul…