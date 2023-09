Stiri pe aceeasi tema

- Primaria tulceana Chilia Veche a transmis un mesaj catre cetatenii comunei in care le recomanda, printre altele, sa evite deplasarile noaptea pe Dunare cu barci cu motor deoarece sunetul motoarelor poate fi confundat cu sunetul dronelor. De asemenea, sa anunte Politia despre descoperirea unor munitii…

- Fragmente dintr-o drona similara celor folosite de armata rusa au fost descoperite sambata de militari ai Fortelor Navale Romane, anunta Ministerul Apararii. Potrivit unui comunicat al MApN, in cursul zilei de sambata, 9 septembrie, militari din Fortele Navale Romane, dislocati pentru misiuni de cercetare…

- In satele de pe malul romanesc al Brațului Chilia, pompierii au pornit din casa in casa impreuna cu preotul, ca sa ii instruiasca pe oameni ce trebuie sa faca daca dronele rusești ajung in gospodariile lor.

- Militari din Forțele Navale Romane au descoperit sambata, 9 septembrie, noi fragmente dintr-o drona „similara celor folosite de armata rusa”, la circa 2,5 kilometri sud-est de localitatea Plauru, județul Tulcea, anunța Ministerul Apararii Nationale.Potrivit MApN, militarii au facut astazi misiuni de…

- Primaria comunei Ceatalchioi a incheiat lista cu persoanele din satul Plauru care ar putea primi sprijin din partea statului pentru stramutare, iar oamenii spun ca se vor muta atunci cand situatia se va inrautati. In caz de forta majora, societatea Navrom Delta SA, singura care detine zece nave cu…

- Primaria comunei Ceatalchioi a incheiat lista cu persoanele din satul Plauru care ar putea primi sprijin din partea statului pentru stramutare, iar oamenii spun ca se vor muta atunci cand situatia se va inrautati, relateaza AGERPRES in cadrul unui reportaj. In paralel, la Chilia Veche, niciunul dintre…

- Dupa ce in ultimele zile au avut loc mai multe atacuri cu drone la porturile ucrainene de pe Dunare, pe granița cu Romania, acum au fost descoperite resturile unei drone pe teritoriul țarii noastre.Conform datelor inițiale, fragmente provenind de la o drona utilizata de Rusia in atacuri impotriva unor…

- Sapte copii si doi adulti au fost raniti dupa ce o masina s-a izbit de cladirea unei scoli primare din Wimbledon, in sud-vestul Londrei, relateaza BBC. Politia metropolitana a fost chemata dupa ce un Land Rover s-a izbit de cladirea unde functionau clasele pregatitoare. Incidentul a avut loc in jurul…