Primaria tulceana Chilia Veche a transmis un mesaj catre cetatenii comunei in care le recomanda, printre altele, sa evite deplasarile noaptea pe Dunare cu barci cu motor deoarece sunetul motoarelor poate fi confundat cu sunetul dronelor. De asemenea, sa anunte Politia despre descoperirea unor munitii neexplodate si sa nu miste de pe loc materiale explozive.