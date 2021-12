Sfaturile preventive ale poliţiştilor maramureşeni pentru un trafic în siguranţă Politistii maramureseni se vor afla in strada pentru asigurarea unui climat de ordine, liniște și siguranța publica, pe toata perioada sezonului rece. Avand in vedere condițiile meteorologice prognozate, polițiștii recomanda conducatorilor auto sa manifeste prudența sporita la volan, sa adapteze viteza de deplasare condițiilor de drum, sa pastreze distanța in mers și sa nu se […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 22 noiembrie 2021 – 09 ianuarie 2022, polițiștii maramureșeni, sub coordonarea Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, vor acționa pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislației privind obiectele pirotehnice, in cadrul Planului de Acțiune…

- In weekendul care tocmai s-a incheiat, polițiștii maramureșeni cu atribuții rutiere au identificat in trafic mai mulți conducatori auto care au condus autovehicule comițand infracțiuni rutiere. In urma verificarilor, polițiștii au identificat 12 barbați cu varste cuprinse intre 22 și 46 de ani, noua…

- Polițiștii specializați in domeniul sistemelor de securitate private, din cadrul Serviciului de Ordine Publica, au acționat in perioada octombrie – noiembrie pentru verificarea legalitații prestarilor de servicii de instalare, modificare sau intreținere a sistemelor de alarmare impotriva efracției.…

- Ne apropiem cu rapiditate de perioada reducerilor specifice Black Friday, iar infractorii din online au lansat deja propriile „campanii promoționale”, folosindu-se de imaginea unor branduri de renume. Polițiștii de prevenire maramureșeni aduc in atenția dumneavoastra cateva recomandari oferite cu sprijinul…

- Polițiștii maramureșeni de ordine publica au reluat acțiunile de amploare pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul silvic. Astfel, sub directa coordonare a specialiștilor din cadrul Biroului de Combatere a Delictelor Silvice – Serviciul de Ordine Publica, polițiștii maramureșeni…

- Activitati preventive, desfasurate de politistii constanteni. Politistii au prezentat pricipalele cauze care duc la aparitia faptelor de talharie si furt.Mai multe detalii si sfaturi utile in comunicatul oficial al IPJ Constanta.Astazi, 27 octombrie, politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii…

- In perioada ianuarie-septembrie 2021, politistii maramureseni au continuat acțiunile pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate peste 1.000 de acțiuni, pe raza intregului judet. Siguranta rutiera si salvarea de vieti sunt prioritati ale politistilor…

- Acasa este oaza de liniște a fiecaruia dintre noi, insa de multe ori chiar neglijenta noastra este cea care ne poate transforma caminul intr-un loc vulnerabil. Un set minim de reguli transformat in obicei ne poate feri de multe neplaceri inutile. Un furt din locuinta nu inseamna doar pierderea unor…