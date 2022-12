Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) anunta ca, in ultimele doua saptamani, 15 autospeciale de stingere cu capacitatea de 4.000 de litri de apa, din totalul celor 276 care vor fi achizitionate in cadrul Proiectului VIZIUNE 2020, au intrat in dotarea salvatorilor. Acestea au plecat…

- Astazi, 15 decembrie 2022 Inspectoratul General pentru Situații de Urgența in parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgența „General Eremia Grigorescu” al județului Galați a desfașurat conferința de inchidere a proiectului „Creșterea protecției populației in situații de urgența cauzate de…

- ”Astazi, la ora 06:15, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes " al judetului Satu Mare, a fost alertat sa intervina la stingerea unui incendiu izbucnit la o crescatorie de gaini in localitatea Unimat”, a transmis, miercuri, ISU Satu Mare. Sursa citata a precizat ca la locul interventiei s-au…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența evalueaza starea de pregatire pentru iarna a stațiilor de salvare pe apa. Acțiunile salvatorilor vin in suportul scafandrierilor pentru ca aceștia sa fie gata de intervenție in situații de risc odata cu inceperea sezonului rece.

- Un accident rutier a avut loc, duminica dupa-amiaza, la kilometrul 63 al autostrazii A3, pe sensul Bucuresti-Ploiesti, doua persoane fiind inconstiente și una este incarcerata.Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, un autoturism si o autoplatforma au intrat in coliziune, iar…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența din Republica Moldova vine cu detalii cu privire la incendiul produs cu puțin timp in urma in cladirea Guvernului, din Chișinau. Potrivit IGSU, pompierii au fost alertați, precum ca in cladire a fost observat fum dens. La fața locului au intervenit…

- Perioada facerii vinului, a inaspririi mustului care se transforma in „tulburel”, este, cu precadere in mediul rural, una a consumului excesiv de alcool care „tulbura” mințile multor localnici. De multe ori se ajunge la certuri, scandaluri și chiar la incaierari. Polițiștii de la Secția 3 de Poliție…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a primit cinci unitați de tehnica de intervenție din partea pompierilor voluntari din Republica Austria. Conform IGSU, unitațile vor suplini servantele de lupta in subdiviziunile teritoriale din cadrul IGSU din raioanele Anenii Noi, Edineț, Strașeni,…