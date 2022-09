Stiri pe aceeasi tema

- Situatie disperata pe Otopeni, dupa anunțul de ultima ora al companiei Blue Air. Conform comunicatului, pana pe 12 septembrie și-a anulat toate zborurile din Romania catre toate destinațiile externe. In comunicat se mai specifica și de ce s-a luat aceasta de decizie. Compania a anulat toate zborurile…

- Femeile antreprenoare pot aplica pentru finanțari , anunța ministrul Cadariu. Beneficiarele pot obtine maxim 200.000 lei/societate. Ministrul Cadariu a prezentat marți Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor. Ministerul Antreprenoriatului si Turismului…

- ”Programul Femeia Antreprenor va fi al treilea apel deschis in anul 2022 pentru IMM-urile din Romania. De aceasta data, vizam diminuarea decalajelor dintre femeile si barbatilor antreprenori, mai ales ca doar 36,84% din asociati/actionari sunt femei (…) Programul contribuie, totodata, la atingerea standardelor…

- Finanțari prin programul Start-Up Nation pentru romanii din diaspora Foto: pixabay.com. Românii din diaspora care doresc sa revina în tara si sa investeasca într-o afacere pot obtine finantare de pâna la 200.000 lei prin intermediul programului Start-Up Nation, aflat…

- Numarul turistilor straini care au vizitat Romania in luna mai a acestui an a fost de patru ori mai mare decat in perioada similara a anului trecut, a declarat ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu, intr-o conferinta de presa, citat de Agerpres.”Conform unor raportari pentru luna…

- Numarul turistilor straini care au vizitat Romania in luna mai a acestui an a fost de patru ori mai mare decat in perioada similara a anului trecut, a afirmat, marti, ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu

- Numarul turistilor straini care au vizitat Romania in luna mai a acestui an a fost de patru ori mai mare decat in perioada similara a anului trecut, a afirmat, marti, ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu, intr-o conferinta de presa.

- In urma publicarii listei contractelor de finanțare semnate in cadrul programului IMM AGRI-FOOD (granturi pentru capital de lucru), Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) prin ministrul Daniel Cadariu, comunica beneficiarilor faptul ca in perioada imediat urmatoare Agențiile pentru Intreprinderi…