- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat duminica, 15 ianuarie, la Antena 3, ca deplasarea la camera de garda in cazul copiilor cu simptome „relativ usoare” de viroza nu este indicata pentru ca „beneficiul real este foarte limitat” și exista riscul contractarii altor virusuri.„O simptomatologie…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a precizat, marți, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca epidemia de gripa in Romania ar putea fi declarata pe baza datelor saptamanale care vor fi prezentate joi de Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), iar masurile vizeaza in principal sistemul…

- Primele doze de vaccin cu noua formula impotriva infectiei cu SARS-CoV-2 au sosit in tara in aceasta saptamana. Anunțul a fost facut de Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Potrivit Ministrului Sanatații, vaccinul va fi accesibil in cabinetele medicilor de familie si in centrele de vaccinare din principalele…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca „este sezonul virozelor” și ar trebui ca spitalele sa organizeze ambulatorii pediatrice, deoarece majoritatea copiilor nu au nevoie de spitalizare și in felul acesta s-ar evita presiunea pe camerele de garda. „Este sezonul virozelor. Nu este nimic neobisnuit.…