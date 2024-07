SFATURILE LUI RELI: Selecţia se face natural Un fel de vara cam sucita ce-i drept, unii pleaca in vacanta, altii mai putin norocosi, raman acasa. La sfarsit de saptamana orasul pare pustiu, dovada ca oamenii sunt obositi si au nevoie de liniste si odihna. Altii au iesit la iarba verde, la gratare. Perioada numai buna sa ne amintim de programul zilnic, normal: exercitii de inviorare, dus, masa de dimineata, plimbare in aer liber, la orice varsta. Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

