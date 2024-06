SFATURILE LUI RELI: Profităm de vară și căldură Pusa in legatura cu cerul și traita ca un miracol, vacanța poate fi ceva de neuitat. Un cerc de lumina pe sufletul fiecaruia, un drum din care sa ne intoarcem mai fericiți. Nu este greu de realizat, e o perioada ce trebuie traita cu emoție și fast chiar daca nu plecam de acasa, consideram ca fiecare zi este o sarbatoare. Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

