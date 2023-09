Sfaturile lui Ion Țiriac pentru ca Simona Halep să scape de suspendare Fostul tenismen, Ion Țiriac, spune ca Simona ar trebui sa intenteze proces tuturor organismelor internaționale și sa ceara o despagubire de 100 de milioane de euro. De asemenea, Țiriac spune ca daca ar caștiga procesul ar scapa și de suspendare. Fostul tenismen, Ion Țiriac, o invața pe Simona cum sa scape de suspendare și sa caștige pe deasupra și 100 milioane de euro. „O data am sfatuit-o cu ceva si n-a luat sfatul. Nu-i posibil sa tii un om, sa-i distrugi viata, nu cariera. Sa-i distrugi viața, moralitatea si toata treaba si dupa un an, fleoșc, ii dau 4 ani repede ca ce se intampla, daca cumva…… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mare tenismen Ion Țiriac susține ca el, daca ar fi in locul Simonei Halep, ar da in judecata toate organismele internaționale și ar cere despagubiri de 100 de milioane de euro. Țiriac susține ca Halep ar scapa și de suspendare, daca ar caștiga procesul.„O data am sfatuit-o cu ceva si n-a luat…

- Dupa „Legea Anastasia”, ministrul Justiției, Alina Gorghiu, vorbește acum de o posibila „Lege 2 Mai”, prin care traficanții de droguri de mare risc sa nu mai poata primi decat pedepse cu executare și sa nu mai scape cu suspendare, daca ofera informații despre alții. Avem deja in vigoare „Legea Anastasia”,…

- Simona Halep a luat o decizie de ultim moment! Jucatoarea de tenis va da in judecata firma care a produs și vandut suplimentul care conținea roxadustat, din cauza careia a fost suspendata! Potrivit avocatului ei, Simona Halep ar urma sa ceara despagubiri de milioane de dolari in urma acestei situații.

- Simona Halep a fost suspendata patru ani pentru dopaj, dar are șansa recursului la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), unde i se poate reduce suspendarea. Ea a decis sa dea in judecata compania canadiana care a produs suplimentul alimentar contaminat, informeaza Rador Radio Romania. Avocatul Bogdan…

- Celebrul om de afaceri roman, fost tenisem și apropiat al Simonei Halep este de parere ca aceasta trebuie sa continue sa-și caute dreptatea. El o sfatuiește sa-i dea in judecata pe cei care i-au recomandat suplimentul, dar și pe judecatori pentru ca nu au grabit judecarea cazului, potrivit GSP.ro.„Ce…

- Simona Halep trebuie sa returneze suma corespunzatoare prezenței ei pe tabloul de simplu de la US Open 2022, dupa ce a fost suspendata 4 ani in urma proceselor din cazul dopajului. Sportiva, in varsta de 31 de ani, a primit o suspendare de 4 ani din partea Agenției Internaționale pentru Integritatea…

- Ilie Nastase, fostul mare jucator de tenis din Romania, a vorbit dupa ce Simona Halep a fost suspendata 4 ani pentru dopaj. Acesta s-a aratat mahnit de decizia primita de sportiva noastra și considera ca TAS poate reduce pedeapsa Simonei. „Este o decizie urata, tardiva! Pe Sharapova ar fi judecat-o…

- Procurorii care ancheteaza dosarul Otopeni au descoperit un fișier numit ”viața e frumoasa” in care patronii duty-free-urilor notau cui au dat șpagi de peste 7,5 milioane de lei. O contabila a firmelor lui Catalin Lascuț și Radu Tanasescu – patronii firmei Millenium care opera duty-free-urile de pe…