Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna, liderul USR, este contestat, in continuare, din interiorul partidului, dupa ce Olimpia Ardelean, de la USR Ilfov, a fost data afara din pricina unei postari pe Facebook.Olimpia Ardelean scrisese pe rețeaua de socializare ca Dan Barna știa ca au fost semnaturi false pe listele pentru inițiativa…

- În ziua citirii moțiunii de cenzura, PSD ramânea fara doi parlamentari. Deputații PSD de Cluj Cornel Itu si Horia Nasra, alaturi de senatorul Vasile Ilea, Remus Lapușan și alți primari și consilieri social-democrați, și-au dat demisia și s-au înscris în ProRomânia, anunțase…

- Cosmin Necula, promarul municipiului Bacau, anunta ca il va vota pe Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale. Fost membru PSD, Necula afirma ca Mircea Diaconu reprezinta o schimbare in sensul alegerii unui presedinte al romanilor, nu al unui pm de partid."Duminica alegem viitorul președinte…

- La evenimentul electoral au fost prezenți pe scena membri ai cabinetului Dancila și reprezentanți ai organizațiilor din vestul țarii. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, le-a spus oamenilor prezenți ca au de „plivit” in 10 noiembrie, iar in 24 de „recoltat”… Dancila a spus in…

- Reacție absolut spumoasa a președintelui PSD Cluj, cunoscutul jurnalist de investigații, Liviu Alexa, dupa ce deputata Cristina Burciu a anunțat ca va vota Guvernul Orban in ciuda interdicției de partid. Viorica Dancila a anunțat ca nu va da dovada de clemența fața de cei care tradeaza PSD și voteaza…

- Viorica Dancila a declarat, luni, ca ministrul Transporturilor are dreptul sa se intereseze de anumiți pasageri, dar ca nu și-ar permite sa țina navele Tarom la sol. Președintele PSD a mai spus ca intalnirea dintre Razvan Cuc și fostul director Tarom a fost o discuție intre colegi.Intrebata…

- Presedintele american Donald Trump si-a manifestat duminica speranta ca va fi posibila publicarea conversatiei avute cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, in care democratii sustin ca Trump i-ar fi cerut acestuia din urma investigarea fiului fostului vicepresedinte Joe Biden. Politicieni democrati…

- Explodeaza public scandalul iscat in CEX PSD in spatele usilor inchise. Președintele executiv PSD Olt, Marius Oprescu, critica lipsa de obiectivitate și transparența a președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza, Ion Ghizdeanu, in alegerea și stabilirea investițiilor unitaților administrativ…