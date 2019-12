Sfaturile ISU Maramures pentru Sarbatori linistite Pentru a evita producerea unor situatii de urgenta in perioada sarbatorilor de iarna, specialistii Inspectiei de Prevenire din cadrul I.S.U. Maramures va recomanda sa respectati urmatoarele masuri: – Amplasati pomul de Craciun cat mai departe de sursele de caldura, intr-un recipient cu pamant sau nisip care se uda zilnic! – Pastrati elementele de decor si felicitarile confectionate din hartie, carton sau materiale plastice la distanta de instalatiile electrice de incalzire, becuri cu incandescenta sau lumanari, intrucat se aprind si ard foarte usor! – Nu aprindeti lumanari sau artificii in pomul… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

