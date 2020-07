Sfaturi utile: Vacanta, pe timp de pandemie. Cum ne putem bucura de un concediu, cu familia, in siguranta Cum ne putem planifica o vacanta pe timp de pandemie Trebuie sa respectam mai multe reguli pentru a fi in siguranta Nu trebuie sa renuntam complet la relaxare, alaturi de membrii familieiPlanificarea si plecarea in vacanta pe timp de pandemie nu este o misiune imposibila, chiar daca multe restrictii de calatorie sunt inca in vigoare si numeroase zboruri inca sunt anulate.Coronavirusul nu a disparut, ba chiar numarul de infectari noi este in crestere in toata lumea, dupa ce tot mai multe state au ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

