- Autoritatile turce anunta ca s-au format cozi semnificative de autovehicule la punctul de trecere a frontierei Kapikule (Turcia) – Kapitan Andreevo (Bulgaria), timpul estimat de asteptare fiind de minimum 6-8 ore. „Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Ankara, a fost…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca, incepand de luni, romanii care merg in Spania cu avionul nu mai trebuie sa prezinte certificat care atesta vaccinarea completa impotriva COVID-19, test negativ PCR sau antigen sau certificat de recuperare post-COVID-19, intrucat Romania nu se mai afla…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile turce au revizuit condițiile de intrare in Republica Turcia, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri au intrat in vigoare la data de 1 iunie 2021. Astfel, potrivit noilor masuri, accesul pe cale rutiera, aeriana și maritima pe teritoriul…

- Ministerul Afacerilor Externe transmite, vineri, in legatura cu cazul cetațeanului roman care a fost ucis intr-o parcare din Franța, ca Ambasada Romaniei la Paris este in contact cu familia victimei, trupul romanului va fi repatriat in cursul saptamanii viitoare. Reprezentanții MAE au transmis ca se…