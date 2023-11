Stiri pe aceeasi tema

- Perioada reducerilor vine cu beneficii atat pentru consumatori, cat și pentru operatorii economici, insa este extrem de important sa ne informam cat mai complet asupra produselor pe care dorim sa le achiziționam și sa acordam atenție tuturor detaliilor, mai ales de Black Friday, cand riscul unor pacaleli…

- Black Friday se apropie cu pași rapizi, iar acest lucru ii poate face pe romani sa piarda din vedere unele detalii importante. Siguranța cumparatorilor este foarte importanta in astfel de perioade, sesizeaza directorul general al ANPC. Perioada reducerilor masive, cum este Black Friday, este foarte…

- "Cel mai mare eveniment din luna noiembrie", dupa cum ar zice unii, Black Friday este o marca inregistrata a culturii americane, care in ultimii ani a patruns puternic si la noi in tara In acest an, Black Friday incepe oficial pe 10 noiembrie, dar unele magazine deja incep sa reduca produsele mai devreme…

- Legumele congelate sunt alegerea perfecta pentru gospodine atunci cand vor sa gateasca o ciorba in sezonul rece, insa anumite legume nu se mai gasesc proaspete. Cum se gatesc legumele congelate, de fapt, aflați in randurile urmatoare. Cum se gatesc legumele congelate Legumele congelate sunt disponibile…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta reaminteste cetatenilor principalele reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor provocate de cosurile de fum:bull; Cosurile de fum vor fi obligatoriu verificate, reparate si curatate periodic in mod obligatoriu la inceputul…

- Au mai ramas doar cateva saptamani pana la sarbatoarea reducerilor. Potrivit informațiilor, Black Friday ar avea loc anul acesta pe data de 10 noiembrie 2023. Exista insa o posibilitate foarte mare sa existe doua perioade de reduceri care sa fie extinse peste ambele zile de weekend, sub numele de Black…

- Un stil de viața sanatos se refera la un set de obiceiuri și practici care iți imbunatațesc sanatatea in ansamblu. Aceste obiceiuri includ alegeri alimentare sanatoase, exerciții regulate, gestionarea stresului, somn de calitate și ingrijirea adecvata a corpului și a minții. Alimentația sanatoasa O…

- ​​​​​​​In viața fiecaruia apar momente cand ne confruntam cu provocari financiare. In aceste situații, abilitatea de a face fața și de a depași dificultațile financiare poate fi esențiala pentru buna ta stare de spirit și pentru echilibrul financiar pe te