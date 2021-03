Sfaturi utile pentru antreprenorii care isi doresc angajati motivati Productivitatea din cadrul unei companii este direct proportionala cu randamentul angajatilor. De aceea, daca angajatorii vor sa se asigure ca salariatii vor aduce plus valoare, fiind motivati zi de zi, atunci se impun anumite investitii. Iata cateva sfaturi utile pe care oamenii de afaceri le pot implementa in cadrul businessului lor pentru a spori productivitatea.



Cursuri de specializare si traininguri



Un angajat in care se investeste si se simte apreciat la locul de munca va da mereu randament maxim, iar productivitatea va creste, deci ambele parti vor iesi pe plus. O persoana… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

