- Joi, 24 februarie, la ora 14.05, polițiștii Postului de Poliție Comunal Sacel au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe D.J. 186, dinspre Saliștea de Sus inspre Moisei. La volanul autoturismului a fost identificat un barbat de 43 de ani din Sacel, care se afla singur in autoturism. Intrucat…

- Polițiștii mureșeni au oprit sambata, 12 februarie, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din Targu Mures, o autoutilitara condusa de un barbat in varsta de 28 de ani, din Ibanești. "Intrucat emana halena alcoolica, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest rezultand o valoare de 0,64 mg/l alcool pur in…

- Un important comerciant de acvarii din Franta a decis sa sisteze vânzarea acvariilor de tip bol pentru pesti argumentând ca pestii înnebunesc si mor rapid în astfel de recipiente.Compania AgroBiothers Laboratoire, lider pe piata produselor destinate îngrijirii animalelor…

- Mihai Dan Farcaș, consilier liberal in Consiliul Local Reghin, a reacționat la articolul "Unde-i transparența promisa?! 95% din consilierii locali urbani mureșeni, CV-uri "la secret", publicat in ediția online a cotidianului Zi de Zi din data de 4 ianuarie 2022 și a anunțat ca a solicitat Executivului…

- Aleșii județeni au aprobat joi, 30 decembrie, cu prilejul unei ședințe extraordinare de indata, rectificarea bugetului Județului Mureș cu suma de 5,9 milioane de lei (aproximativ 1,2 milioane de euro), bani alocați din Fondul de rezerva al Guvernului pentru activitatea Aeroportului Internațional "Transilvania"…

- Chiar daca datele statistice pe primele 10 luni din acest an arata ca veniturile mureșenilor au stagnat fața de anul trecut, activitațile din piața demonstreaza ca targumureșenii au suficienți bani. Șeful Direcției de Statistica Mureș, Ioan Matei, spune ca acest lucru este vizibil prin numarul mare…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 05.00, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au procedat la oprirea unui autoturism, folosind semnalele acustice și luminoase din dotare, pe strada Victoriei din municipiu. Intrucat conducatorul auto nu a oprit la semnalele regulamentare efectuate, polițiștii rutieri…

- In noaptea de joi spre vineri, un tanar de 20 de ani din Repedea a crezut ca se poate face nevazut. In jurul orei 03.00, polițiștii Secției 4 Leordina, aflați in serviciu de patrulare pe D.J. 187, in comuna Repedea, au observat un autoturism, care circula din direcția Ruscova- Poienile de Sub Munte.…