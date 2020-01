Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul de an vine cu oferte la telefoanele mobile existente in piața și anunțuri de lansari de modele noi in curand. Daca intre rezoluțiile tale se numara și achiziția unui telefon nou, iți prezentam o serie de aspecte de care sa ții cont atunci cand alegi sa faci aceasta schimbare.

- Incalzirea acopera un procent important in bugetul de cheltuieli al unei familii in sezonul rece. Termoizolarea peretilor reprezinta masura cu cel mai mare impact in factura, ce poate conduce la economii de pana la 40%.

- Incalzirea acopera un procent important in bugetul de cheltuieli al unei familii in sezonul rece. Termoizolarea pereților reprezinta masura cu cel mai mare impact in factura, ce poate conduce la economii de pana la 40%. Și obiceiurile de consum responsabil contribuie insa la reducerea cheltuielilor.…

- Obiectele din argint, indiferent daca sunt bijuterii, tacamuri sau monede, se oxideaza in timp si capata o culoare maronie sau chiar neagra. Asta nu inseamna insa, ca nu mai pot fi folosite sau ca trebuie sa le aruncam.

- Ambasada SUA la Bucuresti prezinta ”sfaturi utile si indicatii ferme despre ce sa faci ca sa nu pui viata ta sau a ursilor in pericol”, oferite de National Park Service, ca urmare a cazului ursului ucis in Harghita dupa ce a fost lasat sa agonizeze pe soseaIn SUA, National Park Service ofera…

- Situațiile stresante fac parte din viața de zi cu zi și nu pot fi intotdeauna evitate. De aceea este important sa cunoașteți cum sa le faceți fața și sa treceți cat mai ușor peste momentele mai puțin placute cu care va confruntați.

- Ai auzit ca exista un fel de panouri care te ajuta sa iți micșorezi factura la electricitate, dar nu știi exact ce reprezinta acestea, cum funcționeaza și ce beneficii au? Afla in cele ce urmeaza informațiile de baza despre panourile fotovoltaice! Panourile fotovoltaice scad factura la curent și sunt…

- Cum sa faci zahar vanilat acasa. Doua metode simple și eficiente. Vrei sa faci o prajitura, dar constați ca ai ramas fara zahar vanilat? Exista doua metode simple și ingenioase sa-l faci chiar la tine acasa, in bucatarie.