Sfaturi simple pentru pregătirea casei pentru lunile de iarnă Pregatirea locuinței pentru zilele de iarna s-ar putea sa nu reprezinte o prioritate pentru tine in aceasta perioada, cand soarele este prietenos și temperaturile sunt inca blande. Cu toate acestea, o verificare amanunțita a casei inca din primele zile ale toamnei te va ajuta sa observi problemele și sa-ți stabilești un plan, astfel incat sa nu ai surprize neplacute in mijlocul iernii și sa te bucuri de fulgii de zapada.



Așadar, cum toamna este momentul perfect pentru o examinare amanunțita a casei, am pregatit un scurt ghid care sa te ajute sa reduci facturile la utilitați și sa-ți… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turbina, cunoscuta in atelierele auto și sub denumirea de turbosuflanta, este un compresor centrifugal, a carui mișcare este asigurata de emisiile motorului. Pe baza energiei imprimate de dinamica gazelor de eșapament produse, turbina trimite cu putere aer curat inapoi in motor, insa cu un debit mult…

- Se spune ca, pentru a fi mereu pregatit, indiferent de situație, trebuie sa fii precaut. Sa-ți cumperi vara sanie și iarna car, cum se spune in popor. Și realitatea este ca ”paza buna trece primejdia rea”, ca sa continuam in aceeași nota a ințelepciunii populare. Pentru ca sezonul ploios deja debuteaza…

- Donații in fața casei, un nou concept umanitar, maine, in Șcheii Brașovului! Asociația „Vecinii Șcheieni” organizeaza acțiunea de donare „in fata casei”. Asadar, daca aveti lucruri utile, in stare buna de functionare, dar pe care nu le mai folositi, gandiți-va inainte sa le aruncați ca poate alții au…

- Florin Citu a cerut, joi, creșterea numarului de paturi la ATI la nivelul din iarna. Premierul spune ca trebuie accelerata campania de imunizare. De asemenea, va mentine programe agreate cu USR PLUS, precum loteria sau alte metode de incurajare a vaccinarii. “Trebuie sa fim pregatiti sa crestem numarul…

- In afara conducerii sub influența alcoolului, adormitul la volan este o alta cauza majora in producerea accidentelor de circulație grave.Suntmulți șoferi care conduc pe distanțe foarte mari, mai ales noaptea, și care,deși sunt foarte obosiți, refuza sa opreasca pentru a se odihni.Așaajung sa ațipeasca…

- Ca sa ne simțim bine și sa gândim mai ușor este nevoie numai de aer curat. Mai cu seama vara, când biroul este aerisit și racit suficient, colegii se pot concentra mai bine. Daca doriți sa și economisiți cu banii, și nu va permiteți schimbari radicale, Agenția pentru Eficiența…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a vorbit despre reluarea scolii, in format fizic, in toamna acestui an. Asadar, anul scolar va incepe la data de 13 septembrie, fara scenarii de funcționare, spune ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. E valabil pentru toti elevii. Exista varianta urmatoare: cabinetele…

- Ori de cate ori ai nevoie sa ajungi cat mai repede intr-un anumit loc te bazezi pe mașina ta. Dar, ți-ai pus vreodata intrebarea daca și mașina ta se poate baza pe tine de fiecare data?Daca vrei sa te bucuri o perioada cat mai indelungata de autoturismul tau fara a avea probleme trebuie sa știi ca sunt…