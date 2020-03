Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul comertului online, Amazon, va inceta temporar stocarea cu articole mai puțin necesare, ca sa faca loc produselor considerate esentiale in plina pandemie de coronavirus.Decizia de a restricționa stocurile de depozit la produsele esențiale de uz casnic și la consumabilele medicale nu a fost vazuta…

- Starea de urgența nu inseamna ca se inchid magazine sau ca se anuleaza drepturile și libertațile fundamentale ale cetațenilor, insa permite autoritaților sa ia cele mai potrivite masuri pentru gestionarea și prevenirea infecției cu noul Coronavirus. Tocmai de aceea, populația trebuie sa ramana calma…

- Lora și Ionuț Ghenu formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri din showbizul autohton. Aflați in plina pandemie de coronavirus, cei doi indragostiți incearca sa nu intre in panica din cauza virusului ucigaș din China și sa iși pastreze optimismul.

- Tara este aproape inchisa, dar francezii au inceput totusi sa voteze, duminica dimineata, in primul tur al alegerilor municipale, cu o miza eclipsata de epidemia de coronavirus, relateaza AFP.Sambata seara, cu cateva ore inainte de deschiderea birourilor de vot, prim-ministrul Edouard Philippe…

- Incepand de sambata, zi in care Romania a inregistrat peste 100 de cazuri de infectari cu noul coronavirus, la Timișoara a inceput și dezinfectarea locurilor de joaca și a parcurilor. Anunțul a fost facut de conducerea primariei, pe Facebook.

- Arhiepiscopul Teodosie va savarsi Sfanta Liturghie de duminica, 15 martie, in exteriorul Catedralei "Sfintii Apostoli Petru si Pavel", din Constanta, pentru a preveni si limita posibilitatea raspandirii virusului CVID-19 in randul enoriasilor, informeaza ofiterul de presa al arhiepiscopiei, Eugen Tanasescu,…

- ,,Focarul global de coronavirus a ajuns acum la nivelul unei pandemii globale. OMS a evaluat acest focar 24 de ore din 24 si suntem profund preocupati atat de nivelurile alarmante de raspandire, si de gravitate, cat si de nivelurile alarmante de inactiune”, a afirmat directorul Organizatiei Mondiale…

- Papa Francisc, care și-a anulat toate aparițiile publice la Vatican, a sfatuit preoții sa mearga sa intalneasca oamenii infectați de coronavirus, in plina pandemie, in contextul in care Covid-19 a provocat peste 4.000 de decese la nivel mondial.