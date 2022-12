Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia "Suflete Deschise" si Arimex Comexim 2000 SRL, societate care ofera hrana zilnica pacientilor de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, l au convins pe Mos Craciun sa vina mai des la micutii internati in spital. Astfel, actorul Dan Cojocaru a imbracat si in acest an haina magica…

- Bucurie și emoție in seara aceasta la Targoviște, unde sute de copii, parinți și bunici, targovișteni de toate varstele, dar și conducerea Primariei l-au intampinat pe Moș Craciun. Ca in fiecare an, Moșul a ajuns la Targoviște la Teatrul Tony Bulandra, de unde a plecat intr-o parada colorata și vesela…

- Opera Nationala Romana din Iasi va avea grija si in acest an ca Mos Craciun sa le ofere cadouri deosebite copiilor. Astfel, pana pe 23 decembrie, in fata sediului Operei va sta o cutie speciala, in care vor putea fi trimise scrisori pentru Mosul. Acesta are pregatit drept cadou o invitatie pentru doua…

- Pe 6 noiembrie este Sfantul Nicolae, iar in ajun de Moș Nicolae, pe 5 decembrie, romanii respecta o serie de tradiții și obiceiuri . Prin urmare, Moș Nicolae vine in aceasta noapte la casele copiilor mici și mari și trebuie sa știți ce sa faceți! In seara de 5 decembrie, copiii care au fost cuminți…

- Apropierea sarbatorii Craciunului va aduce din nou, in Arad, Tramvaiul lui Moș Craciun. O tradiție de un sfert de secol continua și in acest an. Dupa cum a comunicat Compania de Transport Public Arad, tramvaiul condus de insuși Moșul iubit de copii va porni in prima cursa luni, 5 decembrie, cu ocazia…

- Afterschool-ul de la Fundatia Sfantul Sava se pregatește sa-l intampine pe Moș Craciun. Cum face acest lucru? Ei, bine, ca și in anii precedenți, Copii de la After School sunt invitați la Biblioteca la unatelier de confecționat felicitari pentru Moșul cel darnic! „In spiritul frumoasei colaborari dintre…

- Moș Nicolae și Moș Craciun vor poposi la Bistrița. Daca Moș Nicolae va imparți daruri in data de 5 decembrie, Moș Craciun va avea propria casuța pe Pietonal. Mai mult, va sta la povești cu cei mici. Anul acesta, copiii din Bistrița se vor putea bucura „la maxim” de Moș Nicolae și de Moș Craciun. In…

- ANUNȚ CTP Cluj-Napoca: Ii asteptam pe cei mici si mari, pe ruta Gara-Bucium (linia 101), incepand cu data de 18 noiembrie si pana in 31 decembrie, intre orele 16:00 – 18:00. Mosul a promis ca va circula si el cu tramvaiul in perioada 5-23 decembrie. Programul de transport pentru tramvaiul lui Mos Craciun…