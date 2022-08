Stiri pe aceeasi tema

- Daca trebuie sa pierzi cateva kilograme, nu trebuie neaparat sa te infometezi. Nici macar nu este nevoie sa urmezi o dieta drastica, daca ții cont de cateva sfaturi simple. Daca mancați sau beți mai mult decat are nevoie corpul dumneavoastra, sigur va veți ingrașa deoarece energia pe care nu o folosiți…

- VLLAZNIA - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-1. Laszlo Balint (43 de ani), antrenorul celor de la CSU Craiova, a prezentat la conferința de presa de la finalul partidei concluziile sale dupa egalul inregistrat de olteni in Albania. Returul de la Craiova este programat joi, 28 iulie, de la ora 20:30Daca se califica, Universitatea…

- Fostul premier și lider al PNL Theodor Stolojan a fost intrebat la emisiunea Insider Politic cum ar face reforma pensiilor fara sa piarda voturi. “Da, intrebare dificila, dar acum, nefiind in guvern, sigur ca raspunsul meu e mult mai simplu si inca o data e bazat pe economie, pe criterii economice.…

- Darren Cahill este omul „de legatura” intre Simona Halep și Amanda Anisimova, ambele jucatoare colaborand in trecut cu celebrul antrenor australian. Inainte de meciul direct din sferturile de la Wimbledon 2022, americanca a avut parte de o sesiune de antrenament la care Cahill a luat parte.

- Restricțiile nu ii mai impiedica pe romani sa iși faca planuri de concediu anul acesta, dar cei mai mulți au buget limitat de vacanța. In contextul inflației și a creșterii generale a costurilor de trai, 31% dintre romani scot din buzunar la fel de mult ca anul trecut pentru vacanța din aceasta vara,…

- A sosit vara, ceea ce inseamna ca temperaturile toride și-au facut simțita prezența, iar totodata și tot felul de insecte. Ei bine, anual sunt persoane care mor din cauza ințepaturilor de albine, astfel ca doctorul Tudor Ciuhodaru a venit cu o serie de sfaturi. Iata ce trebuie sa faci atunci cand te…

- Dupa cum bine știm, avionul este considerat cel mai sigur mod de a calatori, dar intrebarea de ce este una fireasca. Atunci cand decidem sa zburam, și hei!, nu ca am fi prapastioși, exista posibilitatea sa apara situații neprevazute. In acest caz, este extrem de important sa știi cateva reguli care…

- In varsta de 51 de ani, Anca Țurcașiu are o silueta de invidiat. De mulți ani de zile a renunțat la carne, dar acum anunța ca are un alt secret pentru a se menține in forma. Pentru Click! a dezvaluit ca s-a dezis de apa din comerț. Anca Țurcașiu consuma de ceva timp o apa alcalina. Spune ca e scumpa,…