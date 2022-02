Sfaturi pentru ucraineni! Ce faci dacă auzi o bombă? Trupele ruse bombardeaza orașele și centre regionale ucrainene. Kiev, Harkov, Herson, Odesa, Sumy și alte așezari sunt atacate. Sunetele impușcaturilor și exploziilor ii panicheaza pe ucraineni. Cetațenilor le este frica pentru viața lor și nu știu unde sa se ascunda de amenințare. Mass media din Ucraina le spune cetațenilor ce sa faca daca aud sau simt o explozie. Daca auzi o explozie pe strada Daca bombardarea te-a prins chiar pe strada, așeaza-te sau intinde-te pe pamant. Acoperiți-va capul cu mainile. Nu trebuie sa alergi imediat la adapost. Asigurați-va ca nu sunteți ranit, ca nu aveți contuzii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse au patruns in regiunea ucraineana Herson, limitrofa peninsulei Crimeea, anexata ilegal de Rusia de la Ucraina in 2014, a informat joi Paza de Frontiera a Ucrainei, transmite agerpres.ro.

- Trupele ruse au patruns in regiunea ucraineana Herson, limitrofa peninsulei Crimeea, anexata ilegal de Rusia de la Ucraina in 2014, a informat joi Paza de Frontiera a Ucrainei. "In prezent, se observa miscari de echipament militar in peninsula de la frontiera administrativa", a anuntat institutia ucraineana…

- Martori din Harkov, citati de Reuters, au auzit o serie de explozii la scurt timp dupa ce Rusia a anuntat declansarea unei operatiuni militare in Ucraina.Potrivit AFP, explozii puternice au fost auzite joi la Kiev, Odesa, port la Marea Neagra, in sudul Ucrainei, si in estul tarii. In capitala, cel putin…

- "Domnule presedinte Putin, in numele umanitatii, aduceti-va trupele inapoi in Rusia", a declarat Guterres, vorbind dupa o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate privind Ucraina, relateaza Reuters .Consecintele unui razboi ar fi devastatoare pentru Ucraina si de anvergura pentru economia mondiala,…

- A inceput razboiul: Putin ataca Ucraina cu avioane, tancuri și nave militare. Explozii in orașele ucrainene Kiev, Harkov sau Odesa și estul țarii A inceput razboiul: Putin ataca Ucraina cu avioane, tancuri și nave militare. Explozii in orașele ucrainene Kiev, Harkov sau Odesa și estul țarii Președintele…

- Imediat dupa anunțul lui Vladimir Putin privind declanșarea unei ofensive militare in Ucraina, au inceput bombardamentele, inclusiv la Kiev. Interfax transmite ca trupele ruse sunt debarcate in Mariupol și Odesa.

- Tensiunile cresc in Ucraina in condițiile in care se raporteaza noi incalcari ale incetarii focului pe linia frontului dintre regiunile separatiste Donețl și Lugansk și forțele ucrainene. In paralel, se fac noi eforturi diplomatice, in incercarea de incerca evitarea unui conflict de proporții. PRESSALERT.ro…

- Cotidianul german BILD dezvaluie planurile presedintelui rus Vladimir Putin de a ocupa doua treimi din teritoriul actual al Ucrainei, intr-un razboi in trei faze. Rusia ar ajunge pana la granita cu Romania. Daca Putin va decide invazia, atacul ar urma sa aiba loc in ianuarie-februarie 2022. Aceste detalii…