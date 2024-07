Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, Inspectoratul pentru Situații de Urgența SOMEȘ al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina pentru lichidarea unui incendiu produs la un apartament de pe strada Neajlov, municipiul Satu Mare. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma incadrate…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența SOMEȘ al județului Satu Mare a fost alertat sambata, 27 iulie, in jurul orei 17.00, sa intervina pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un adapost de animale din localitatea Decebal. The post TRAGEDIE LA FERMA Zeci de vaci au ars in incendiu la Decebal first…

- In cauza, a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de distrugere din culpa The post INCENDIU Poliția și ISU Satu Mare intervin; dosar penal deschis pentru distrugere din culpa first appeared on Informatia Zilei .

- Pentru siguranța, o modalitate buna este congelarea alimentelor nepreparate sau gatite, avand grija sa: Respectați instrucțiunile de congelare și decongelare de pe eticheta The post SIGURANȚA ALIMENTARA Sfaturi utile pentru folosirea corecta a frigiderului de la DSVSA Satu Mare first appeared on Informatia…

- Luni, 1 iulie, in jurul orei 13.30, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Someș al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina pentru lichidarea unui incendiu produs intre localitațile Cionchești și Rușeni, la o combina agricola. The post INCENDIU PE CAMP O combina a luat foc intre Cionchești…

- In perioada 19-26 iunie, specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Satu Mare, in parteneriat cu Biroul de Siguranța Școlara... The post ZIUA INTERNAȚIONALA IMPOTRIVA DROGURILOR Evenimente in județul Satu Mare pentru prevenirea consumului și traficului de droguri first…

- In data de 31.05.2024, in jurul orei 03:20 dimineața, dispeceratul Inspectoratului pentru situații de Urgența “Someș” al județului... The post INTERVENȚIE RAPIDA A POMPIERILOR Incendiu la o anexa gospodareasca din cartierul Satmarel, municipiul Satu Mare first appeared on Informatia Zilei .

- In data de 01.05.2024, in jurul orei 21:00, dispeceratul Inspectoratului pentru situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la anexele gospodarești a doua case de locuit din localitatea Culciu Mare. The post CULCIU MARE Incendiu…