Sfaturi pentru o nunta in aer liber Vara, dulce vara! Exclamatia este des asociata de catre occidentali cu faptul ca nuntile de vara sunt populare pentru un motiv extrem de temeinic: toata lumea vrea o nunta in aer liber! Usor de spus, destul de cu atentie de pus la cale. Aceasta deoarece, in cazul nuntilor in aer liber unele “detalii sezoniere” sunt esentiale. Aceasta daca e sa iei in seama numai sfaturile asa, mai “usurele””cu privire la evitarea caldurii excesive in cazul unei nunti in aer liber, sau combaterea tantarilor. Exista liste intregi de sugestii cu privire la desfasurarea in conditii optime a unei nunti in aer liber.… Citeste articolul mai departe pe tgjiu.ro…

Sursa articol: tgjiu.ro

