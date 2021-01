Sfaturi pentru efectuarea testării Covid-19 la GRAL Medical Persoanele care au intrat in contact cu un bolnav testat pozitiv pentru SARS-COV-2, cele care au simptome sau cele care considera ca ar fi putut lua virusul de undeva, pot face un test RT PCR, cu eliberarea rezultatului in cel mult 48 de ore, in centrele medicale GRAL, conform detaliilor de mai jos. Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

