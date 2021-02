Sfaturi pentru depozitarea incaltamintei in extrasezon Asa cum iti ingrijesti hainele, pe care le depozitezi in locuri sigure pentru sezonul urmator, acelasi lucru trebuie facut si cu incaltamintea. Atunci cand se termina un anotimp, incaltarile de care te-ai bucurat nu iti mai sunt de folos pana la urmatorul sezon. Fie ca vorbim despre o pereche de pantofi cu toc sau de ghete pentru iarna de la un brand precum Columbia, trebuie sa te asiguri ca sunt depozitate corespunzator.



Modul in care le depozitezi va decide daca mai poti purta incaltarile si anul urmator, tinand cont de faptul ca acestea vor sta intr-un loc cel putin 9 luni pe an.

Sursa articol si foto: business24.ro

